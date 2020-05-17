Видео: дорожный рабочий увернулся от летящих на него машины и косилки

Побывать в ДТП и уцелеть при этом - повод для пересмотра многих жизненных целей, а также тема для бесконечных рассказов и воспоминаний за рюмкой чая. Как осудить того, кто в застольном разговоре не удержится и в сотый раз начнет "а вот, помню, у меня был на дороге случай...". Если на тебя лоб в лоб летела машина, а ты смог спастись, то такое ж разве забудешь?

И что ж делать венгерскому дорожному рабочему, который с интервалом в полсекунды увернулся сразу от двух смертельных столкновений? Как не счесть случившееся чудом?

Инцидент произошел неподалеку от венгерской столицы на трассе №8. Дорожники подстригали траву на обочине, а сзади в косилку въехал не увидевший знаки минивэн. У дорожника-регулировщика не было времени на принятие решения, он действовал на инстинктах. Сделал шаг в сторону и увернулся от внезапно поехавшего на него Peugeot. Затем вовремя остановился и повернулся боком, тем самым уклонившись от летящей сверху косилки. Даже с учетом ушибов (несколько небольших обломков косилки всё же в него попали) наш герой вправе считать себя баловнем судьбы.