Вирусолог рассказал, как не заразиться коронавирусом в магазинах

Шанс заразиться коронавирусом в магазине от других посетителей или кассиров гораздо выше, чем от товаров. Об этом рассказал вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев.

Для безопасности необходимо ходить в магазины только в масках и перчатках, рассказал специалист в интервью агентству Ura.ru. Дома нужно вымыть все купленные товары или переложить их в чистую посуду. Зуев подчеркнул важность обработки товаров, которые продаются без упаковки, например, фруктов и овощей. Их достаточно помыть с мылом или подержать некоторое время в горячей воде.

Ранее статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что введенный "масочный режим" позволяет магазинам отказывать в обслуживании покупателям без масок.