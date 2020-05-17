Военный эксперт раскрыл секрет "супер ракеты" Трампа

Гиперзвуковая ракета AGM-183A, предназначенная для американских ВВС, которую президент США Дональд Трамп уже назвал не иначе как "супер-пупер ракетой", на самом деле не является прорывной разработкой.

Такое мнение высказал ТАСС главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Он, в частности, отметил, что при создании ракеты, которая про планам американских разработчиков должна развивать скорость до 20 Махов при дальности действия до 900 километров, применяются материалы и технологии, которые уже известны.

"По сути, это аэробаллистическая ракета, стартующая с воздушного носителя. Она разгоняется твердотопливной ступенью, а дальше летит сам гиперзвуковой блок по баллистической траектории", - отмечает Виктор Мураховский.

При этом эксперт усомнился в том, что боевая часть ракеты сможет продемонстрировать заявленную скорость на высотах ниже 4-5 километров. По его словам, 17-20 скоростей звука могли быть рассчитаны для стратосферного этапа полета ракеты на высоте более 10 километров с менее плотной атмосферой, поэтому Виктор Мураховский расценил заявления о высокой скорости как хайп и пиар. К тому же он считает, что США не смогут сделать полет AGM-183A на скорости около 20 скоростей звука управляемым.

Напомним, ранее заявление Трампа о создании "супер-пупер ракеты" вызвало смех даже у американских журналистов. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин также с иронией отнесся к этой новости. "Ну против "супер-пупер" ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!", - прокомментировал он информацию о ракете.