Восемь футболистов покинут "Локомотив"

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков признался, что у клуба закончился благополучный этап - из команды уйдут восемь игроков.

Об этом Мещеряков рассказал в интервью Sportbox. По словам руководителя клуба, впереди наступают непростые времена, и придется "затянуть пояса".

"Мы понимаем, что скоро наступят очень тяжелые времена, придется затянуть пояса. Мы уже не сможем позволить себе покупать Крыховяка и Жоау Мариу одновременно. Из команды уйдут восемь игроков. Нужно будет строить новую команду. По максимуму использовать внутренние резервы. Благополучный этап закончился, и мы очень благодарны, что на этом отрезке времени с нами был Юрий Семин", - сказал Мещеряков.

По словам Мещерякова, уход Юрия Семина с поста главного тренера нельзя назвать отставкой.

"Это ни в коем случае не отставка. Совет директоров оценивал очень много факторов при принятии решения: экономические, организационные, технические, вирусологические", - сказал он.

По его мнению, даже сохранение на посту Семина не гарантировало бы команде второе место в нынешнем сезоне. В нынешней непростой ситуации клуб вынужден делать ставку на молодых игроков и не слишком известного тренера.

"Локомотив" после 22 туров занимает второе место в чемпионате России, набрав 41 очко.