За оскорбление представителей власти осуждены более 10 тысяч человек

При этом за решетку по такой статье отправляют лишь в единичных случаях. Около половины наказаний: штрафы. Например, в Ставропольском крае 59-летний мужчина был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Прим этом водитель нецензурно обругал двух инспекторов ГАИ. Суд признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти и назначил наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.
Также нередко суды назначают осужденным исправительные или обязательные работы. Обязательные работы отбывают в свободное время, занимаясь общественно-полезным трудом по указанию местных властей. В свою очередь, исправительные работы предполагают, что человек трудиться по основному месту работу, при этом часть заработка отчисляется в доход государства.
Кстати, недавно в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий убрать статью 319 из УК. Впрочем, эксперты сомневаются, что подобная имеет перспективы быть принятой. Оскорбляя представителя власти нарушитель наносит оскорбление не лично конкретному человеку в форме или на должности, он оскорбляет его, как представителя государства. Поэтому такие действия представляют серьезную общественную опасность.
С другой стороны, правительство России подержало инициативу, усиливающую наказание для чиновников за оскорбления граждан.