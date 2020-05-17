За оскорбление представителей власти осуждены более 10 тысяч человек

В России сократилось число человек, осужденных за оскорбление представителей власти. По данным Судебного департамента при Верховном суде, за год по статье 319 УК "Оскорбление представителя власти" были осуждены 10,4 тысячи человек. Годом ранее по этой статье обвинительные приговоры получили более 11,3 тысяч человек.

При этом за решетку по такой статье отправляют лишь в единичных случаях. Около половины наказаний: штрафы. Например, в Ставропольском крае 59-летний мужчина был задержан за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Прим этом водитель нецензурно обругал двух инспекторов ГАИ. Суд признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти и назначил наказание в виде штрафа в размере шести тысяч рублей.

Также нередко суды назначают осужденным исправительные или обязательные работы. Обязательные работы отбывают в свободное время, занимаясь общественно-полезным трудом по указанию местных властей. В свою очередь, исправительные работы предполагают, что человек трудиться по основному месту работу, при этом часть заработка отчисляется в доход государства.

Кстати, недавно в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий убрать статью 319 из УК. Впрочем, эксперты сомневаются, что подобная имеет перспективы быть принятой. Оскорбляя представителя власти нарушитель наносит оскорбление не лично конкретному человеку в форме или на должности, он оскорбляет его, как представителя государства. Поэтому такие действия представляют серьезную общественную опасность.

С другой стороны, правительство России подержало инициативу, усиливающую наказание для чиновников за оскорбления граждан.