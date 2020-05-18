Пандемия коронавируса заставила российские университеты и студентов уйти на удаленку. Но, как оказалось, не так страшны дистанционные лекции и семинары, как та неизвестность и даже отчаяние, с которыми смотрят в будущее сегодняшние студенты-контрактники и абитуриенты, планирующие поступать на платные отделения.

Даже если цены на обучение останутся на уровне прошлого года, многие студенты могут их просто не потянуть. Фото: Сергей Куксин/ РГ

По данным экспертов, сегодня в России практически половина ребят получает высшее образование платно. Но вирус лишил работы и родителей, и самих студентов, которые часто не только оплачивали свою учебу сами, но и помогали рублем родным. Сегодня вузы решают, как максимально поддержать этих ребят. Уже известно: цены за обучение в новом учебном году останутся на уровне 2019 года. Многие вузы, наверняка, предложат оплачивать учебы в рассрочку. Поможет ли это студентам? Ведь для многих из них и прошлый год стоил недешево. Даже если цены останутся на том же уровне, многие семьи, в силу обстоятельств, их просто не потянут.

Как уже заявлял во время видеоконференции в РГ врио ректора ВГИКа Владимир Малышев, нужно сделать так, чтобы временные финансовые трудности не помешали талантам и поступать, и продолжать обучение.

- Возникает очень важный вопрос для многих студентов - как оплачивать следующий год обучения и как оплачивать учебу при поступлении, - сказал Малышев. - Нам определяют цены поступающим - 500 тысяч рублей в год. Это же огромная сумма! Сейчас многие люди, в регионах в том числе, живут, чтобы хватило на первоочередные нужды. И у нас посыпятся заявления: мы не можем платить. И тогда что, отчислять? А за что? Видимо, придется обращаться в государственные органы и предусматривать какой-то резерв для этого. Но мы на то и профессионалы, чтобы в тяжелых условиях находить решения.

По мнению ректора Финансового университета при Правительстве РФ Михаила Эскиндарова, хорошее образование не может стоить дешево. Но в нынешних условиях нужно сделать все, чтобы не потерять ни одного студента.

- Около 50 студентов Финуниверситета уже получили материальную помощь, - рассказал "РГ" Михаил Эскиндаров. - И нынешним студентам-платникам, и абитуриентам этого года мы разрешаем оплату с рассрочкой, при необходимости и по заявлению, вплоть до ежемесячных платежей. Уберем плату за общежития, как уже было сделано на март и апрель. Для тех, у кого ситуация совсем сложная - потеря кормильца или полная безработица в семье, будем в первую очередь рассматривать возможность перевода на бюджетное отделение. Места освобождаются каждый год за счет отчислений по академической неуспеваемости. Мы не будем держать ни одного вакантного места просто так: будем переводить ребят в оперативном порядке. Еще один вариант помощи - условный перевод на заочное или дистанционное обучение, с сохранением тех же программ обучения.

Вузы, которые фактически подменили дистанционное обучение заочным, рискуют столкнуться с обоснованными требованиями снизить оплату

В непростых условиях оказались и частные вузы, которые сегодня по качеству образования не уступают государственным. По мнению председателя Ассоциации негосударственных вузов России, ректора РосНОУ Владимира Зернова, повышать в этих условиях оплату просто некорректно.

Но есть опасность демпинга: некоторые вузы начнут необоснованно занижать стоимость обучения, а значит, сокращать расходы на сам образовательный процесс.

- Наша позиция - безусловно, сохранить цены на уровне 2019 года, - отметил Владимир Зернов. - Но уже сейчас около половины студентов просят отсрочки платежей до сентября.

Важно

Как помочь студентам- контрактникам

- "заморозка" платы за обучение на уровне 2019 года

- рассрочка платежей, вплоть до помесячной оплаты

- занятость в вузе - университеты уже взяли на работу около 15 тысяч студентов

- перевод на бюджетные места - если ситуация очень сложная

- перевод за заочное обучение с сохранением учебных программ.

Комментарии

Любовь Духанина, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Когда мы говорим о качественном дистанционном обучении, подразумеваем, что оно прежде всего не уступает очному, а где-то может даже превосходить его. Качественный дистант - это всегда преподаватель, который может дать студенту "обратную связь".

Онлайн - другая образовательная плоскость, отличная от очного процесса. Нужен образовательный контент высокого качества, который будет учитывать особенности восприятия материала с экрана. Поэтому и фактическая стоимость организации учебного процесса в таком формате зачастую может быть даже выше: техпомощь преподавателям в круглосуточном режиме, поддержание работоспособности серверов, аренда платформ видеоконференций, создание уникального контента, организация работы методистов, кураторов...

А вот те вузы, которые фактически подменили дистанционное обучение заочным, рискуют столкнуться с вполне обоснованными требованиями снизить плату за обучение.

Виктор Болотов, научный руководитель Института образования ВШЭ:

- Затраты вузов в связи с ситуацией снизились, пожалуй, только на электричество. По-прежнему нужно поддерживать здания в порядке, появились новые затраты - на аренду платформ для совместной работы, таких как Zoom или Microsoft Teames. Что касается преподавателей, то нагрузка на них только выросла. Приходится больше готовиться, так как работа онлайн более "жесткая", чем личная лекция в аудитории: занятия более "плотные". Больше времени тратится у преподавателя на консультации: онлайн-формат позволяет чаще обращаться с вопросами. Снизить затраты на дистанционное обучение вряд ли получится без потери качества. Конечно, можно просто записать лекцию на видео и потом транслировать ее, но без интерактива эффект будет хуже.

Марина Павленко, студентка 3 курса:

- Я работаю и учусь на платном. Казалось, стою на ногах. Даже получалось маме отсылать некоторую сумму. Она одна живет, пенсия с трудом покрывает расходы. Старалась ей особо не рассказывать о финансах. Кручусь: перехватываю кредиты, работаю в маленькой фирме продавцом. Но сейчас все очень грустно. Магазин наш не работает уже 2 месяца. Мне выплачивают смешную базовую ставку, а большая часть "процента с продаж", конечно, отсутствует. Как заканчивать институт, пока не знаю - еще год платного обучения. Конечно, никакой финансовой подушки нет. Даже наоборот - воронка: два незакрытых кредита. Уже смотрю в сторону курьеров - самая востребованная сейчас работа. Но и туда сейчас попасть сложно - желающих много.