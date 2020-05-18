Как повлияет на ИТ-индустрию торговая война США и Китая

Как пишет Nikkei Asian Review, TSMC уже прекратила принимать новые заказы на чипы от Huawei, но договоренности, принятые до запрета, введенного США, могут быть исполнены. "Ситуация крайне сложная, - говорит Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. - Фактически, TSMC будет отгружать чипсеты для Huawei только до конца сентября. Это означает, что до конца года смартфоны вне угрозы, но в целом, давление США усиливается и это плохо для всего рынка".

По мнению аналитика, здоровая конкуренция толкает прогресс. "TSMC не могла вкладывать в таких объемах деньги в разработки и помощником здесь была компания Huawei, - объясняет он. - Huawei оплачивала половину исследовательских затрат на новые техпроцессы. Сейчас этих денег не будет. Это приведет к тому, что тайваньский производитель проиграет Samsung, и это приведет к переделу рынка полупроводников. Например, американские производители Qualcomm и Nvidia, которые не имеют своих фабрик, будут вынуждены заказывать чипы по ценам, которые явно превысят сегодняшние".

Муртазин полагает, что сокращение рынка приведет к тому, что цена на единицу товара будет расти вверх. "Торговая война, которую развязала Америка, уже идет не первый год, - продолжает он. - Она негативно скажется как на объеме рынка, так и на инвестициях в разработки".

Эксперт считает, что ситуация плоха для всех, но отмечает, что за два года с момента введения первых санкций в Китае не сдались и запустили программу America Free, чтобы развивать производства у себя: "Речь идет о полном импортозамещении, - рассказывает Муртазин. - И у меня нет сомнения, что они могут создать свое производство железа. Да, это дорого, но у них есть на это деньги. Фактически, это передел привычного мира. Америка своими руками толкает Huawei и Китай, чтобы они создавали полноценную альтернативу тому, что есть сегодня".

Аналитик уверен, что для США такой сценарий не выгоден ни в каком виде. "Американские чиновники полагают, что в Китае могут только копировать, но это не так. Более того, они заблуждаются, считая, что у Китая ничего нет. На сегодняшний день то количество патентов 5G, которое имеет Huawei, может при обострении торговой войны ограничить существование американских корпораций везде кроме Америки: в Европе, Китае, Азии. И давление на Америку может возрасти. Это все очень нехорошая тенденция, которая приводит к росту цен, фрагментации мира, но де факто процесс деглобализации Америкой запущен, и запущен осознанно".