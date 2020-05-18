Французы рассказали подробности о новом Logan

Издание L"argus узнало подробности о новом поколении бюджетника всея Европы, который оказался не менее популярным и у нас в России. Следующая генерация модели будет создана на новой платформе и простится с угловатым дизайном, характерным для актуальной версии.

Dacia Logan (в нашей стране модель продаётся под брендом Renault) третьего поколения создадут на платформе CMF-B - бюджетной версии модульной архитектуры, на которой базируется новый Clio. Это позволит сделать автомобиль шире и длиннее. Дизайн будет более округлым, с линией крыши, плавно перетекающей в багажник.

CMF-B позволит выпустить гибридную модификацию Logan e-Tech с атмосферным мотором, парой электродвигателей и аккумулятором ёмкостью 1.2 кВт*ч, на котором можно проехать совсем немного - всего 1-2 км. Однако такой гибрид всё же экологичнее и экономичнее версий с ДВС, и он нужен в линейке, если Logan намерен существовать после 2023 года, когда вступят в силу стандарты "Евро-7".

До этого времени седан будет предлагаться с литровым 3-цилиндровым бензиновым мотором и дизелем 1.5 литра. Не исключено, что компания предложит Logan в версии типа "мягкий" гибрид.

Премьера третьего поколения Dacia Logan может состояться до конца 2020 года, в продаже новинка появится весной 2021-го. Источники сообщают, что компания откажется от универсала Logan MCV, а также от компактвэна Lodgy, которые заменят одной моделью с внутрикорпоративным кодом RJI.

В России Renault Logan выпускается на тольяттинском заводе АвтоВАЗа на линии B0. Цена на седан начинается от 625 000 рублей. Также можно купить кросс-версию седана, за которую просят от 747 000 рублей.