Главный сценарист The Witcher 3 высказался об отдельной игре про Цири

Якуб Шамавек - главный человек, отвечающий за сценарий в игре "Ведьмак 3: Дикая Охота" - в беседе с изданием VG24/7 поговорил на животрепещущую для фан-сообщества тему продолжения серии новым проектом, главной героиней которого бы стала Цири.

"Жаль, что мы не смогли уделить в игре больше времени изучению прошлого Цири - она такой удивительный, богатый и сложный персонаж", - издалека начал Шамавек.

Вслед за этим писатель выразил надежду на то, что впереди Львенок из Цинтры вполне может получить сольный проект: "Ее не было почти две трети игры - Цири не получила в итоге столько игрового времени, сколько команда сценаристов хотела ей уделить. Возможно, это то, к чему мы снова вернёмся в будущем".

В ходе промо-кампании новой игры Cyberpunk 2077 руководство CD Projekt RED неоднократно заверяло аудиторию, что в дальнейшем компания планирует выпускать игры только в рамках двух франшиз - Cyberpunk 2077 и "Ведьмака".