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Железного человека на новом арте поместили в мир игры Cyberpunk 2077

Текст:   Богдан Бобров
16.05.2020,  
14:59
Фото: iruzim/Instagram Фото: iruzim/Instagram
Фото: iruzim/Instagram

Год назад Тони Старк в финале "Саги Бесконечности" пожертвовал собой и спас человечество. Но фанаты киновселенной Marvel не перестают посвящать супергерою свои творческие работы.

Так, австралийская художница под ником Mizuri решила поместить Железного человека в мир игры Cyberpunk 2077.

В игровую вселенную мрачного будущего глава Stark Industries вписался бы очень органично, но Киану Ривз и Роберт Дауни-младший в одном проекте - это было бы уже перебором "потрясающности".

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года.

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