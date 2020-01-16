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Даже Киану не помог: релиз Cyberpunk 2077 перенесли на осень

Текст:   Богдан Бобров
16.01.2020,  
22:41
Фото: Скриншот YouTube Фото: Скриншот YouTube
Фото: Скриншот YouTube

Компания CD Projekt RED объявила о переносе релиза игры Cyberpunk 2077 с 16 апреля на 17 сентября 2020 года.

Основной причиной изменения даты выхода команда называет желание сделать игру безупречной - венцом их творений для актуального поколения железа.

Согласно сообщению, работа над контентной частью завершена, проект можно запустить и играть, а отсрочка нужна для дополнительного тестирования, шлифовки и исправления багов.

Напомним, анонс Cyberpunk 2077 можно по праву назвать главным событием на прошедшей E3 2019. Игру представлял знаменитый актер Киану Ривз, в очередной раз мемефицировавшийся и ставший до конца года мистером Breathtaking (захватывающим дух, перехватывающим дыхание).

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Если уйти немного в конспирологию, можно предложить, что в ближайшее время будет объявлено ещё не об одном изменении в графике релизов игр. На март намечен выход Half-Life: Alyx - возможно, самого крупного и ожидаемого тайтла в индустрии за последние 13 лет. Ранее на этой неделе о переносе двух своих флагманских игр уже объявила Square Enix.

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Фото: Mobile Inform Group
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