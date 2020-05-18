Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии отца

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал состояние своего отца "очень тяжелым".

Боец ММА опубликовал видеообращение в Instagram, в котором впервые за последнее время рассказал о состоянии своего отца, который находится в одной из московских больниц.

"Отец сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжелое. У него на фоне вируса случилось осложнение на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое", - сообщил Нурмагомедов-младший.

Хабиб поблагодарил всех, кто поддерживает семью в этой непростой ситуации.

"Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам тоже. Спасибо большое всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него. И пусть Аллах нам всем поможет", - сказал он.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане 25 апреля. Позже ему стало хуже, и он был доставлен в Москву, где ему была проведена операция на сердце, и он неделю находился в коме.