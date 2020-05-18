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18.05.2020 22:49
Рубрика: Спорт

Хабиб Нурмагомедов рассказал о самочувствии отца

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал состояние своего отца "очень тяжелым".

Боец ММА опубликовал видеообращение в Instagram, в котором впервые за последнее время рассказал о состоянии своего отца, который находится в одной из московских больниц.

Отец Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату ИВЛ

"Отец сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжелое. У него на фоне вируса случилось осложнение на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжелое положение, очень тяжелое", - сообщил Нурмагомедов-младший.

Хабиб поблагодарил всех, кто поддерживает семью в этой непростой ситуации.

"Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам тоже. Спасибо большое всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него. И пусть Аллах нам всем поможет", - сказал он.

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в Дагестане 25 апреля. Позже ему стало хуже, и он был доставлен в Москву, где ему была проведена операция на сердце, и он неделю находился в коме.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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