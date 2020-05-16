Отец Нурмагомедова перенес инсульт и провел в коме неделю

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов после операции на сердце перенес инсульт и провел в коме неделю.

Об этом ТАСС рассказал комментатор Рамазан Рабаданов, заявивший, что врачи продолжают оценивать состояние Абдулманапа Нурмагомедова как тяжелое.

Ранее СМИ сообщали о том, что отец чемпиона UFC находится в коме в одной из военных больниц в Москве. Также сообщалось о том, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии. Слова поддержки отцу и тренеру Хабиба Нурмагомедова высказали глава UFC Дана Уайт, экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор, а также Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

"Его вывели из комы, - сказал Рабаданов. - Он тяжелый, в тяжелом состоянии, не разговаривает, пробыл в коме семь дней после операции на сердце, у него случился инсульт. По поводу коронавируса врачи не сообщают - говорят, двусторонняя пневмония. Сколько пробудет в больнице, пока совершенно неизвестно, потому что состояние тяжелое".

Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован 25 апреля в Дагестане в связи с пневмонией. Позже он почувствовал себя хуже и был доставлен в Москву.