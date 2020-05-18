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18.05.2020 18:16
Рубрика: Культура

Юные пианисты из 20 стран подали заявки на онлайн-конкурс в Доме музыки

Текст: Ирина Муравьева
Объявленный в апреле Домом музыки и Международным конкурсом пианистов Владимира Крайнева онлайн-конкурс для юных пианистов, находящихся на самоизоляции, завершил прием заявок. 294 молодых исполнителя из 20 стран примут теперь участие в конкурсе, впервые проходящем по домашним видеозаписям. Жюри до 1 июня должно выбрать лауреатов конкурса.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Из почти трехсот претендентов будут выбраны 9 пианистов в трех возрастных категориях - от 12 до 22 лет. Как заметил инициатор этого проекта пианист Александр Романовский, "было приятно увидеть, что на нашу идею с таким воодушевлением откликнулись юные музыканты со всего мира: мы получили заявки из Латинской Америки, Австралии, Индонезии, Таиланда, США, Канады, Японии. Конечно, откликнулись и наши европейские соседи, и страны ближнего зарубежья, не говоря о разнообразии российских регионов. Это означает, что такая инициатива была нужна молодым музыкантам, переживающим, как и все мы, сложную, с душевной точки зрения, ситуацию".

Фото: Пресс-службой Мариинского театра
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По статистике, больше половины заявок пришлось на младшую возрастную группу (от 12 лет) - 130 заявок, в средней группе (13-15 лет) - 32 заявки, в старшей группе (до 22 лет) - 58 заявок. Среди участников - 74 пианиста из других стран. Теперь видеозаписи, сделанные музыкантами в домашних условиях, прослушает жюри, в состав которого вошли пианисты Александр Романовский (Швейцария), Андрей Гугнин (Россия) и Беатриче Рана (Италия).

Девять лауреатов конкурса (по три в каждой возрастной категории) смогут получить персональный мастер-класс с одним из членов жюри, а также без этапа отбора принять участие в IV Московском международном конкурсе пианистов Владимира Крайнева, который состоится в Доме музыки в марте 2021 года.

Прямая речь
Фото: wikipedia.org
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Александр Романовский, пианист, художественный руководитель и председатель жюри Конкурса Крайнева:

- То, что молодые музыканты нашли в себе силы подготовить эту запись, уже является маленьким достижением для каждого из них, и из таких достижений потом складывается большой путь настоящего музыканта. И еще важно, что музыка живет, что она способна объединить людей в самых непростых жизненных ситуациях. Отдельная благодарность тем, кто поддержал ребят и помог им подготовить записи - родителям и педагогам.

Кстати

Видео трех победителей, занявших первые места в каждой категории, будут размещены на сайте и в социальных сетях Конкурса Крайнева и Дома музыки. Победителей конкурса объявят не позднее 1 июня 2020 года.

Культура Музыка Классика Классика с Ириной Муравьевой

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