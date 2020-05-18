Китайский клон УАЗ-469 добрался до дилеров

BAIC начал продажи обновлённого внедорожника BJ 212 в 5-дверном кузове с жёстким верхом. Автомобиль имеет удлинённую колёсную базу, новое оформление передней части и модернизированный салон.

По сравнению с 3-дверной версией, у новинки удлинённая на 160 мм колёсная база. Её размер составляет 2 460 мм. Это увеличило свободное пространство для ног задних пассажиров.

В салоне царит по-прежнему тотальный аскетизм, который попытались разбавить некоторыми обновками. У BJ 212 нового модельного года появился дисплей в приборной панели. На него выводится ряд основных параметров: давление в колёсах, температура двигателя, запас топлива, время и так далее. Было изменено рулевое колесо - спицы стали заметно толще, появились декоративные серебристые вставки.

Автомобиль оснащён рядной "турбочетвёркой" 1.5 литра мощностью 136 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач и системой полного привода.

Модель BJ 212 встала на конвейер в 1965 году и являлся переосмысленной копией УАЗ-69. Причём не только в плане дизайна: мотор для внедорожника был создан по чертежам УМЗ-451, подвески аналогичны УАЗ-452, полный привод с раздаткой срисовали с трансмиссии "козлика".

Фото: www.autohome.com.cn