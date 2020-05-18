1. Продлить по 24.05.2020 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 №23-рг, от 26.03.2020 №28-рг, от 27.03.2020 №29-рг, от 31.03.2020 №32-рг, от 03.04.2020 №34-рг, от 06.04.2020 №36-рг, от 08.04.2020 №41-рг, от 09.04.2020 №42-рг, от 11.04.2020 №45-рг, от 14.04.2020 №47-рг, от 16.04.2020 №48-рг, от 25.04.2020 №55-рг, от 28.04.2020 №57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг).

2. Приостановить до особого распоряжения реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, принимающих для размещения в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, руководителям организаций обеспечить работу персонала с непрерывной продолжительностью режима изоляции 14 дней в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей, принимающих для размещения в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса:

4.1. На период приостановления оказания услуг, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, организовать реализацию мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, в дистанционном режиме.

4.2. Осуществлять мониторинг выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных пунктом 2 настоящего распоряжения. В случае выявления нарушений требований, установленных пунктом 2 настоящего распоряжения, информировать орган исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, определенный постановлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.04.2020 №32-пг "Об утверждении перечня органов исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях".

5. Возобновить на территориях муниципальных образований "Анжеро-Судженский городской округ", "Мысковский городской округ", "Яйский муниципальный округ":

оказание парикмахерских, маникюрных и педикюрных услуг;

оказание услуг по пошиву и ремонту одежды и обуви;

оказание услуг по изготовлению ключей, ремонту бытовой техники, химчистки;

оказание услуг по установке пластиковых окон, балконов, натяжных потолков;

оказание услуг фотосалонов.

6. Возобновить в отдельных муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса согласно приложению к настоящему распоряжению оказание услуг организациями общественного питания, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), за исключением услуг по предоставлению кальянов для курения, проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки), с соблюдением противоэпидемических требований:

расстановка столов на расстоянии не менее 1,5 метра или расстановка перегородок между столами;

работа персонала в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки);

организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе, предоставление по запросу посетителей антисептиков на стол);

использование одноразового меню;

обработка посуды только в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо применение одноразовой посуды;

влажная уборка помещений, оборудования, столов, санузлов каждые 2-3 часа с использованием дезинфицирующих средств.

7. Департаменту по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса совместно с органами местного самоуправления:

осуществлять мониторинг выполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных пунктом 6 настоящего распоряжения;

в случае выявления нарушений требований, установленных пунктом 6 настоящего распоряжения, принимать меры по привлечению к административной ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

8. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим работу в торгово-развлекательных центрах, торгово-развлекательных комплексах, торговых центрах, торговых комплексах и иных объектах, имеющих на территории (в здании, строении и/или помещении) совокупность торговых предприятий и (или) предприятий по оказанию услуг, обеспечить в срок до 24.05.2020 подготовку указанных объектов к работе, за исключением работы в них объектов общественного питания, кинозалов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, фитнес-центров (фитнес-залов) и других объектов спорта, с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

работа персонала в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки);

организация условий обработки рук кожными антисептиками для персонала и посетителей (диспенсеры с антисептиками на входе);

ограничение на предельное количество лиц, которые одновременно могут находиться в торговом зале (помещении) в зависимости от площади торгового зала (помещения), не более 1 человека на 4 квадратных метра;

соблюдение социального дистанцирования не менее 1,5 метра (с нанесением специальной разметки);

влажная уборка помещений, оборудования, санузлов каждые 2-3 часа с использованием дезинфицирующих средств с размещением графика уборки;

обеспечение масочного режима в помещениях, наличие средств индивидуальной защиты (масок) для реализации или бесплатной выдачи посетителям;

ограничение доступа к объектам общественного питания, кинозалам, детским игровым комнатам и детским развлекательным центрам, фитнес-центрам (фитнес-залам) и другим объектам спорта, зонам отдыха.

9. Департаменту по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса:

во взаимодействии с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области организовать проведение мероприятий по подготовке объектов, указанных в пункте 8 настоящего распоряжения, к работе в ограниченном режиме;

утвердить рекомендации по комплексу мероприятий в период режима "Повышенная готовность" для организаций, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания.

10. Внести в пункт 5 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.04.2020 № 51-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 25.04.2020 № 55-рг) изменение, исключив слова ", Мысковский городской округ".

11. Внести в абзац второй пункта 8 распоряжения Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.05.2020 № 62-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 №21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, изложив его в следующей редакции:

"прогулки на территориях общего пользования: в парках, скверах, аллеях, на бульварах, площадях, набережных, в иных местах культуры и отдыха, утвержденных органами местного самоуправления, исключая детские площадки, пляжи, места массового отдыха у воды, береговые полосы водных объектов;".

12. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 20.04.2020 № 52-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса "Анжеро-Судженский городской округ" и "Яйский муниципальный округ".

13. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

14. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

15. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







