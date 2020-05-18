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18 мая 2020 г.

Постановление правительства Магаданской области от 15 мая 2020 года № 338-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп"

Дата подписания 15 мая 2020 г.
Опубликован 18 мая 2020 г.
Вступает в силу 18 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Магаданской области от 31 марта 2020 года № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 31 марта 2020 г. № 215-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" изменение, признав утратившим силу подпункт 1 пункта 1.7 раздела I "Общие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), действующие на территории всех муниципальных образований Магаданской области" Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 18 мая 2020 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов



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