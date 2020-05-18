Минздрав разъяснил регионам, как выплачивать надбавки медикам

Министерство здравоохранения России направило главам регионов письмо с разъяснениями, как производить стимулирующие выплаты медикам и другому персоналу, непосредственно работающему с больными новой коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщили "Российской газете" в министерстве.

Как ранее писала "РГ", в пятницу 15 мая на совещании у президента обсуждалась ситуация, возникшая в регионах: надбавки к зарплате, которые начали получать врачи и другие медицинские работники, оказывающие помощь больным с COVID-19, оказались намного меньше обещанных ранее сумм.

"Это связано с тем, что в ряде регионов выплаты рассчитывались исходя из времени - часов и минут, непосредственно проведенного с пациентом, - пояснил по итогам совещания министр здравоохранения России Михаил Мурашко. - Во избежание злоупотреблений правительство уточнило, что основанием для назначения выплат служит сам факт такой работы".

Министр еще раз назвал размер стимулирующих выплат: врачи, непосредственно работающие в стационарах с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тысяч рублей, младший медперсонал - по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи специализированных по COVID-19 бригад скорой помощи, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, должны получать по 50 тысяч рублей. Фельдшеры, медсестры и водители таких экипажей - по 25 тысяч рублей в месяц.

"По новым правилам стимулирующие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи - сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинг", - уточнил министр.

Он также отметил, что выплаты предусмотрены на три месяца: апрель, май и июнь, и они будут выплачены в полном объеме "вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов". То есть суммы за апрель медикам должны пересчитать.

Более детальные разъяснения по этому поводу Минздрав направил в регионы письмом за подписью заместителя министра здравоохранения Татьяны Семеновой. В частности, в письме разъясняется, каким образом учитываются работники медорганизаций, направленные в COVID-отделения на время эпидемии из других, неинфекционных подразделений (перечень работников утверждает руководитель медицинской организации), каким образом должны выплачиваться COVID-надбавки совместителям, как учитываются в расчетах региональные коэффициенты и т.д.