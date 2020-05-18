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18.05.2020 13:09
Рубрика: Легковые авто

Названы самые угоняемые автомобили в период самоизоляции

Текст: Борис Захаров
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты проанализировали статистику автоугонов в условиях пандемии коронавируса и пришли к интересным выводам. Прежде всего, в условиях самоизоляции и карантина угонять автомобили во всех регионах России стали реже.

Лидером по количеству поступивших в компанию "АльфаСтрахование" заявлений об угонах в апреле стал Санкт-Петербург, на его долю пришлось 58% заявлений. На втором месте оказалась Москва, где зафиксировано вдвое меньше случаев.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Хит-парад популярности у угонщиков возглавили Toyota Camry и Kia Rio. В первой пятерке оказались также Hyundai Creta, Hyundai Tucson и Nissan X-Trail.

В целом в апреле по сравнению с мартом 2020 года количество угонов автомобилей снизилось на 53%.

Напомним, что ранее в МВД рассказали о снижении преступности в России на фоне пандемии. По сравнению с мартом 2019 года сократилось количество совершенных убийств и покушений на убийства на 1,5%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 5,1%, разбоев - на 11,3%, грабежей - на 12,4%.

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