Несостоявшийся электромобиль Dyson поделится технологиями

Основатель и руководитель британской компании Dyson Джеймс Дайсон в интервью The Times рассказал подробности о проекте электромобиля, который его фирма разрабатывала два года - в 2017-2019 гг., - и в конечном итоге закрыла.

Носивший кодовое обозначение N526 электромобиль должен был представлять собой полноразмерный кроссовер, способный проезжать на одной зарядке до 965 км, при этом он мог бы разгоняться с места до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. У машины планировался алюминиевый кузов и семиместный салон.

Внушительный запас хода электромобилю расчетным весом 2,6 тонны должны были обеспечивать инновационные твердотельные аккумуляторы, которые разрабатывает Dyson. Емкость этих батарей не снижается даже в сильные морозы. Длина N526 составляла бы 5 метров, высота - 1,7 м. Для машины создавался особо смелый дизайн: "Колеса больше, чем на любом современном легковом автомобиле; угол наклона лобового стекла круче, чем у Ferrari", - рассказал Дайсон.

Топ-менеджер говорит, что к моменту закрытия проекта в октябре 2019 года из собственных средств вложил в проект 500 миллионов фунтов стерлингов (около 605 млн долларов). Над проектом трудились около 600 приглашенных специалистов, после его закрытия Джеймс разослал сотрудникам письмо, в котором объяснил, что больше не видит способа сделать электромобиль коммерчески успешным.

В письме он добавил, что компании следует сконцентрироваться на разработке технологий массового производства твердотельных батарей и на фундаментальных исследованиях в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

В интервью Дайсон заметил, что в отличие от крупных автопроизводителей, у него нет действующего автопроизводства и маржинальных моделей с двигателями внутреннего сгорания, за счет которых бы компенсировал затраты на разработку электромобиля. Чтобы вывести проект в безубыточность, в каждом серийном Dyson N526 пришлось бы заложить норму прибыли 150 000 фунтов стерлингов (около 180 000 долларов), что сделало бы его цену чрезмерно высокой.

Хотя проект электромобиля закрыт, его дух живет. Твердотельные батареи, которые планировались для N526, будут предлагаться сторонним автопроизводителям. Они должны получиться гораздо более эффективными и компактными по сравнению с нынешними литий-ионными, поэтому Dyson ожидает высокого спроса на них.

Напомним, основная специализация Dyson - производство пылесосов, сушилок для рук и воздушных фильтров. В своей области это одна из крупнейших компаний в мире.