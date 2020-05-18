Новый кроссовер GAC получит в России продвинутые опции

GAC GS5 для российского рынка будет оснащаться единственным мотором и передним приводом, но получит продвинутые опции, некоторым из которых смогут позавидовать и китайские пользователи.

О том, что кроссовер GAC GS5 доберется до России в этом году, стало известно еще на презентации флагманской модели бренда GS8 в декабре 2019-го. Однако, как уже писала "РГ", сроки появления новинок были сдвинуты, и теперь минивэн GN8 и кроссовер GS5 ожидаются летом. Судя по всему, компания начинает готовить потребителей к дебюту, а потому распространила в СМИ первый пресс-анонс, посвященный GS5. Он проясняет некоторые детали о модели.

Так, GS5 получит безальтернативную связку полуторалитрового мотора 1.5 и 6-диапазонного "автомата". При этом двигатель специально для России дефорсируют со 152 л.с. до 138 л.с., чтобы уложиться в налогоемкий диапазон мощности. В Китае, кстати, напротив, есть еще и версия на 169 л.с.

Зато на родине у машины нет одной из очень интересных опций - обогрева и вентиляции обоих рядов сидений. В Поднебесной такие преимущества может получить только водитель и передний пассажир. Кроме того, в GS5 для России будет панорамная крыша с электрическим люком, климат-контроль, мультимедийная система с большим тачскрином и поддержкой Bluetooth, камеры кругового обзора. Из систем помощи водителю названы антипробуксовочная (TCS), распределения тормозных усилий, антиблокировочная тормозная (ABS) и система помощи при начале движения в гору или на спуске.

Напомним, что обновленный GAC GS5 дебютировал в 2018 году не где-нибудь, а на автосалоне в Париже. В последнем исследовании удовлетворенности китайских автовладельцев, которое провел Китайский центр автомобильных технологий и исследований (CATARC), машина заняла первое место в своем сегменте.

Конкретная дата появления автомобиля в России не названа.

"О старте продаж GAC GS5 в России компания сообщит дополнительно", - отметили в пресс-релизе.

И пообещали вскоре представить подробное описание новинки и возможность оформить предзаказ у официальных дилеров GAC Motor.

Напомним, впрочем, что у новой китайской компании пока всего три действующих автосалона - в Москве, Владимире и Санкт-Петербурге. Очевидно, что расширение модельного ряда может помочь марке найти новых партнеров. В настоящее время у GAC в России всего одна машина - большой кроссовер GS8 по цене от 1 898 000 до 2 498 000 рублей.