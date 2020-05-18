Новый Porsche 911 Targa оценен в рублях

В Сети прошла презентация Porsche 911 Targa. Автомобиль официально представили главный инженер проекта Porsche 911 Франк-Штеффен Валлизер и послы немецкой премиум-марки Мария Шарапова и Йорг Бергмайстер.

Полноприводные модели 911 Targa 4 и 911 Targa 4S дебютируют вслед за кузовными вариантами купе и кабриолет. Их главные внешние отличия - сдвижная панель крыши, защитная дуга за спинами передних кресел и стеклянный колпак над задними сиденьями.

С помощью сервопривода тканевый верх за 19 секунд убирается под заднее стекло, которое в момент трансформации поднимается и отъезжает назад. При этом в отличие от кабриолета, такую манипуляцию нельзя произвести в движении - придется остановить машину.

Фото: Пресс-служба Porsche.

Из-за того, что потребовалось усилить кузовную конструкцию, "Тарга" оказалась тяжелее кабриолета на 40 кг, а версии купе - на 110 кг. Снаряженная масса варьируется в пределах 1640 - 1675 кг в зависимости от модификации. Исполнение 911 Targa 4 оснастили 3-литровым бензиновым турбомотором мощностью 385 л.с. (+15 л.с.). В версии 911 Targa 4S с того же силового агрегата снято уже 450 л.с. (+30 л.с.). Трансмиссия - 8-ступенчатый "робот" PDK с двумя сцеплениями. Кроме того, для Targa 4S предлагается опциональная 7-ступенчатая "механика".

Еще одна особенность 911 "Тарга" - "разновеликие" колеса. 911 Targa 4 выделены 19-дюймовые шины спереди и 20-дюймовые сзади, у 911 Targa 4S - 20-дюймовые спереди и 21-дюймовые сзади. Замедление обеспечивают тормозные механизмы с 330-миллиметровыми тормозными дисками (911 Targa 4) и 350-миллиметровыми тормозными дисками (911 Targa 4S).

На разгон до "сотни" у базовой и "заряженной" полноприводных "Тарга" уходит 4,2 с и 3,6 с соответственно с пакетом дополнительного оснащения Sport Chrono. Максимальная скорость 911 Targa 4 составляет 289 км/ч, Targa 4S - 304 км/ч. В оснащение входит адаптивная подвеска PASM. Кроме того, штатно для Targa 4S и опционально для Targa 4 предлагается электронноуправляемый задний дифференциал. Особые датчики определяют степень влажности покрытия дороги и перенастраивают систему стабилизации.

Список фирменных ассистентов пополнился системой Porsche InnoDrive с адаптивным круиз-контролем. Кроме того, предлагается система подъема передней части кузова на основе гидроопор, приподнимающих переднюю часть машины на 40 мм для преодоления сложного рельефа и "лежачих полицейских".

Фото: Пресс-служба Porsche.

Салон решен в стиле других представителей семейства 911: шикарная отделка, цифровая "приборка" с тахометром по центру, по флангам которого расположены два безрамочных дисплея.

Центральный 10,9-дюймовый дисплей мультимедиа Porsche Communication Management (PCM) включает систему кругового обзора, "умную" онлайн-навигацию и широкие возможности онлайн-доступа и интеграции гаджетов.

Российские цены на 911 Targa 4 и 911 Targa 4S начинаются от 8 млн 890 тысяч рублей и 9 млн 790 тысяч рублей соответственно. Новые открытые 911 появятся у российских дилеров в сентябре 2020 года.