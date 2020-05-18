Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр пройдет онлайн

Первый региональный этап отборочных прослушиваний в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2020-2022 годов состоится в онлайн-формате из-за эпидемиологической ситуации в стране. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо заполнить анкету на официальном сайте оркестра до 25 мая.

Онлайн-прослушивания будут проходить с 25 мая по 10 июня 2020 года. Традиционно конкурс проводится в трех возрастных категориях, в которые входят одаренные музыканты в возрасте от 10 до 22 лет. Участникам предоставят возможность выступить самостоятельно или с концертмейстером. В этом году финалистов будет определять не только жюри. На сайте проходить будет также зрительское голосование: конкурсанты, завоевавшие любовь зрителей, смогут попробовать свои силы в финале. Заключительным этапом станет очное прослушивание, о дате которого станет известно позднее.

Справка "РГ"

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. Благодаря уникальному по масштабом всероссийскому конкурсу одаренные музыканты получают возможность войти в состав оркестра. Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает по всему миру: с гастролями он побывал во многих городах Европы и Азии, а также принимал в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.