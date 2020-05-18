Новости

В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу по прохожим 21:26
Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр пройдет онлайн 21:26
Главконтроль отменил штраф, выписанный прикованной к постели москвичке 21:16
Отец Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату ИВЛ 21:07
Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц 21:03
Работающим гражданам старше 65 лет электронные больничные продлят до 29 мая 20:49
На Дону при получении взятки задержан прокурор района 20:14
В Москве мужчина с балкона открыл стрельбу по прохожим 20:08
В Дагестане автомобиль сорвался в пропасть, погибли 4 человека 20:04
Эксперт: после выхода нового Polo Skoda будет сложнее продавать Rapid 20:00
У отца Хабиба Нурмагомедова обнаружено серьезное поражение легких 19:24
Новый клип Little Big попал в пятерку самых просматриваемых в мире 19:23
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы 19:14
Столичных автомобилистов призвали не выезжать на дороги города из-за ветра 18:58
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу 18:53
Мосгорнаследие: Коронавирус не повлияет на масштабы реставрации в Москве 18:53
Кабмин утвердил отсрочку по налогам для арендодателей 18:52
В Татарстане проверят зоопарк, где сняли видео с умирающими животными 18:33
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы 18:24
Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей 18:16
Уникальные интервью участников Великой Отечественной представил Музей Победы 18:13
Стоимость нефти Brent превысила 35 долларов за баррель 18:11
"Спартак" выкупил Соболева у "Крыльев Советов" 18:06
СК проверит информацию о недоплатах медикам в Мурманской области 18:02
Путин и Алиев договорились по ситуации с азербайджанцами в Дагестане 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
"РГ" покажет видеоинтервью с председателем Совета Ассоциации волонтерских центров
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
В "РГ" - видеоинтервью о единовременных страховых выплатах медработникам
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
Зачем кукол стали использовать в ресторанах и на стадионах
18.05.2020 21:26
Рубрика: Культура

Отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр пройдет онлайн

Текст: Мария Воронова

Первый региональный этап отборочных прослушиваний в новый состав Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2020-2022 годов состоится в онлайн-формате из-за эпидемиологической ситуации в стране. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, необходимо заполнить анкету на официальном сайте оркестра до 25 мая.

Юрий Башмет и Всероссийский юношеский симфонический сыграют онлайн

Онлайн-прослушивания будут проходить с 25 мая по 10 июня 2020 года. Традиционно конкурс проводится в трех возрастных категориях, в которые входят одаренные музыканты в возрасте от 10 до 22 лет. Участникам предоставят возможность выступить самостоятельно или с концертмейстером. В этом году финалистов будет определять не только жюри. На сайте проходить будет также зрительское голосование: конкурсанты, завоевавшие любовь зрителей, смогут попробовать свои силы в финале. Заключительным этапом станет очное прослушивание, о дате которого станет известно позднее.

Справка "РГ"

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. Благодаря уникальному по масштабом всероссийскому конкурсу одаренные музыканты получают возможность войти в состав оркестра. Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступает по всему миру: с гастролями он побывал во многих городах Европы и Азии, а также принимал в церемониях закрытия Олимпиады в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в Москве.

Культура Музыка Классика

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Президент призвал отметить Ураза-байрам дома
Мишустин потребовал прекратить злоупотребления с выплатами медработникам
Клинические исследования вакцины от COVID-19 в РФ начнут через месяц
Берлин и Париж предложили создать фонд восстановления экономики ЕС
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Как переносят режим изоляции актеры, режиссеры и композиторы
Данте - 755 лет: Что мы знаем о поэте ХIII века