Отец Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату ИВЛ

Абдулманап Нурмагомедов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние по-прежнему тяжелое.

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что у отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова помимо инсульта и пневмонии также диагностировали коронавирус. Однако источник ТАСС, знакомый с ситуацией, это новость опроверг.

"Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают", - сказал собеседник агентства.

Проблемы со здоровьем у Абдулманапа Нурмагомедова начались в конце апреля. У него была диагностирована пневмония, позже его состояние ухудшилось. Он перенес инсульт и операцию на сердце и с начала мая находится в одной из больниц Москвы. Неделю известный тренер по единоборствам провел в коме.