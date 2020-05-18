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18.05.2020 21:07
Рубрика: Спорт

Отец Хабиба Нурмагомедова подключен к аппарату ИВЛ

Текст: Максим Домчев

Абдулманап Нурмагомедов был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние по-прежнему тяжелое.

Фото: Сергей Расулов/NewsTeam/ТАСС
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы, но не разговаривает

Ранее в СМИ появилось сообщение о том, что у отца чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова помимо инсульта и пневмонии также диагностировали коронавирус. Однако источник ТАСС, знакомый с ситуацией, это новость опроверг.

"Его подключили к ИВЛ, родственников не пускают", - сказал собеседник агентства.

Проблемы со здоровьем у Абдулманапа Нурмагомедова начались в конце апреля. У него была диагностирована пневмония, позже его состояние ухудшилось. Он перенес инсульт и операцию на сердце и с начала мая находится в одной из больниц Москвы. Неделю известный тренер по единоборствам провел в коме.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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