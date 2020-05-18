Пациент, врач, страховщик - в Единой государственной информационной системе

Информатизация - один из ключевых приоритетов развития системы ОМС. Об этом в ходе "правительственного часа" в Госдуме РФ заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Пандемия коронавируса выявила проблемы организации систем здравоохранения во многих странах, в том числе тех, что принято считать передовыми - США, Великобритания, Франция. Нашей стране удалось избежать значительных жертв, но вопрос реформирования системы здравоохранения и ее элементов встает сегодня особенно остро.

Эту сложную тему подняла первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Ирина Гусева, задав министру вопрос о необходимости изменить систему обязательного медицинского страхования (ОМС) в России. "Во время борьбы с коронавирусной инфекцией были выявлены серьёзные проблемы в системе ОМС. В частности, врачи жалуются на то, что заложенные в системе тарифы не покрывают реальные расходы и приходится привлекать средства из федерального бюджета. В этой связи, как минимум, нельзя допускать снижение тарифов на медицинскую помощь. Система нуждается в серьезном реформировании", - подчеркнула Ирина Гусева.

Михаил Мурашко подтвердил необходимость реформировать обязательное медстрахование и обозначил несколько перспективных направлений, в том числе информатизацию. По его словам, в систему ОМС "более глубоко должны интегрироваться информационные технологии. Мы должны последовательно видеть систему расчетов, персонификацию, понимать, куда направляются средства".

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) инициативу министра поддержали и заявили о готовности участвовать в разработке и реализации решений по совершенствованию ОМС.

"Важным направлением реформирования должно стать ускорение цифровизации информационных потоков в здравоохранении, а главное - унификация используемых информационных платформ. Все участники системы ОМС - Минздрав, фонды ОМС, страховые медицинские организации, лечебные учреждения должны работать в едином информационном контуре", - считает вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

Современная ситуация показала, что достигнутый уровень информатизации и унификации в сфере здравоохранения и ОМС остается недостаточным для опережающего ответа на возникающие вызовы.

По мнению представителей отрасли, необходимо срочно решать проблемы исполнительской дисциплины в области цифровизации медицинской документации, унифицировать информационные системы, сделав совместимыми информационные платформы субъектов федерации.

Не терпит отлагательства действительное введение электронного полиса ОМС и полноценный переход на электронный документооборот. В условиях пандемии - это насущная необходимость.

"Безусловно, основой построения любой информационной системы в здравоохранении может быть только персонифицированный учет медицинской помощи, оцифрованный и обрабатываемый в соответствии с современными подходами к построению и использованию баз данных", - отмечает Дмитрий Кузнецов.

Решение всех этих задач уже заложено в федеральный проект "Цифровой контур в здравоохранении", но он, к сожалению, пока остается не реализованным.

Но ключевая проблема информатизации системы здравоохранения, помимо разрозненности территориальных информплатформ, заключается в том, что страховые медицинские организации не включены в число участников информационного взаимодействия. Именно страховщики напрямую работают с пациентами и лечебными учреждениями, проводят независимую экспертизу медпомощи, отрабатывают обращения и жалобы граждан на доступность и качество оказания медицинской помощи, осуществляют информационное обеспечение застрахованных.

Кроме того, как отмечали эксперты НИУ ВШЭ в докладе "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", повышение обоснованности распределения объемов медицинской помощи требует сбора детальных данных о составе пациентов по степени сложности заболеваний, структуре проводимых работ, применении новых медицинских технологий, эффективности использования ресурсов, сроках ожидания плановой медицинской помощи. А самое главное - страховым компаниям необходим набор данных о ресурсах, процессе и результатах медицинских вмешательств.

Все это требует оперативного доступа к информации, которая формируется в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

Включение страховых медицинских организаций в единый информационный контур здравоохранения позволит медицинским страховщикам проводить экспертные мероприятия более оперативно, прозрачно и эффективно.

Кроме того, доступ к ЕГИСЗ позволит более полно обеспечить установленное законодательством право застрахованных на выбор лечебного учреждения и врача. В единой информационной системе здравоохранения содержится информация о рейтингах медицинских организаций и медработников. Зная эти рейтинги, страховщики смогут предлагать своим застрахованным наиболее эффективно работающие медучреждения. Это позволит стимулировать развитие конкуренции между лечебными учреждениями, а также между страховыми компаниями - в интересах граждан.

"Вопросы глубокого внедрения цифровых дистанционных технологий и безбумажного документооборота требуют оперативного решения, - настаивает Ирина Гусева. - Для обеспечения своевременной координации медицинской помощи застрахованным лицам страховые компании должны обладать достаточными информационными ресурсами. Обеспечение их доступа к данным ЕГИСЗ - важнейшее условие защиты прав граждан на доступную и качественную медицинскую помощь".

Проблему включения страховщиков в число участников и пользователей ЕГИСЗ возможно решить технологично - без существенного изменения законодательной базы. Достаточно скорректировать Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 г № 555 "О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения".

В целом, страховое сообщество заинтересовано в совершенствовании системы ОМС и готово активно участвовать в рабочих группах и иных форматах подготовки и реализации таких решений.