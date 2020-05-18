Указ губернатора Пермского края от 18 мая 2020 года № 62 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26, от 04 апреля 2020 г. № 30, от 06 апреля 2020 г. № 31, от 13 апреля 2020 г. № 33, от 17 апреля 2020 г. № 40, от 24 апреля 2020 г. № 50, от 27 апреля 2020 г. № 51, от 30 апреля 2020 г. № 56, от 06 мая 2020 г. № 59, от 08 мая 2020 г. № 60) следующие изменения:

1.1. пункт 2.29 изложить в следующей редакции:

"2.29. организации (салоны красоты и парикмахерские), оказывающие парикмахерские услуги, а также маникюрные, педикюрные услуги;";

1.2. абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. граждан, за исключением граждан, указанных в пункте 5(1) настоящего указа, не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.";

1.3. дополнить пунктом 5(1) следующего содержания:

"5(1). На граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему указу, устанавливается обязанность не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются:

на случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, в том числе при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также при следовании к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг (в том числе почтовых и банковских), реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

на случаи переезда личным автотранспортом с места самоизоляции в иное место самоизоляции;

на случаи выезда на дачи, садовые участки для временной самоизоляции и возвращения с дач, садовых участков в места самоизоляции.";

1.4. дополнить пунктами 10.7, 10.8 следующего содержания:

"10.7. при нахождении на рабочем месте обеспечить использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

10.8. при оказании услуг и реализации товаров физическим лицам обеспечить контроль использования указанными лицами средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдения социального дистанцирования при нахождении в торговом зале, ином месте оказания услуг.";

1.5. дополнить пунктом 24(4) следующего содержания:

"24(4). Рекомендовать лицам, проживающим на территории Пермского края, при передвижении автотранспортом по территории Пермского края преимущественно использовать личный автотранспорт.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин







