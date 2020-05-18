Песков рассказал о своем самочувствии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков продолжает лечение от коронавируса.

"Пока лечусь", - сказал Песков ТАСС в ответ на вопрос о своем самочувствии и планах выписаться из больницы.

Пресс-секретарь главы государства поблагодарил за заботу о его здоровье.

Напомним, что коронавирус из высших госчиновников также был выявлен у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева, главы Минкультуры Ольги Любимовой, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова. Якушев уже выписался из стационара, Любимова и Фальков выздоровели. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, Михаил Мишустин идет на поправку и на этой неделе может выйти на работу.