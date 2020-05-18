Главконтроль отменил штраф, выписанный прикованной к постели москвичке

Штраф, который был выписан за нарушение самоизоляции инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой, отменен.

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил журналистам, что штраф аннулирован, так как "режима самоизоляции Ирина Карабулатова не нарушала". Напомним, профессор РУДН Карабулатова уже год как прикована к постели. Она заболела ОРВИ и, поскольку эта болезнь сейчас в Москве по умолчанию считается потенциальным предвестником коронавируса, должна была скачать на телефон приложение, следящее за тем, как больной соблюдает режим самоизоляции. Но ее телефон оказался технически непригодным к инсталляции приложения, а другого аппарата Карабулатовой не предоставили.

В результате система посчитала, что она не соблюдает режим самоизоляции, и выписала лежачей больной штраф.