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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Главконтроль отменил штраф, выписанный прикованной к постели москвичке

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Штраф, который был выписан за нарушение самоизоляции инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой, отменен.

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Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков сообщил журналистам, что штраф аннулирован, так как "режима самоизоляции Ирина Карабулатова не нарушала". Напомним, профессор РУДН Карабулатова уже год как прикована к постели. Она заболела ОРВИ и, поскольку эта болезнь сейчас в Москве по умолчанию считается потенциальным предвестником коронавируса, должна была скачать на телефон приложение, следящее за тем, как больной соблюдает режим самоизоляции. Но ее телефон оказался технически непригодным к инсталляции приложения, а другого аппарата Карабулатовой не предоставили.

В результате система посчитала, что она не соблюдает режим самоизоляции, и выписала лежачей больной штраф.

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