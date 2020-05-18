Подмосковье снимает часть карантинных ограничений

"Мы внимательно посмотрели на цифры, посоветовались со специалистами и считаем, что можно и нужно двигаться вперед. В первую очередь для того, чтобы вторая экономика в стране - экономика нашего региона - начала работать как раньше", - написал в соцсетях губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Неделю назад областные власти взяли паузу, чтобы улучшить ряд показателей, которые говорят о том, что пик пандемии пройден. Им это удалось. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции, то есть тот показатель, благодаря которому видно, сколько людей инфицирует каждый больной до своей изоляции, за эти семь дней снизился с 1,2 до 0,9 пункта. Свободных коек в ковидных стационаров было 38,5 процента, а стало 65. И тестирований на COVID-19 стали делать 120 на каждые 100 тысяч населения, вместо прежних 90. "Конечно, до полной победы над вирусом еще далеко и расслабляться рано, - говорит губернатор. - Но экономика должна сделать шаг вперед. Мы запускаем те отрасли, где можно ограничить близкий контакт между людьми и нет работы с посетителями".

По подсчетам областных властей, сегодня на работу вышли порядка 240 тысяч человек, которые более полутора месяцев находились в вынужденном простое. Все открывшиеся предприятия имеют как минимум двухнедельный запас дезинфицирующих средств, а также ввели в штаты стюардов с цветовой маркировкой одежды, которые будут следить за здоровьем сотрудников, проверять соблюдение социальной дистанции и наличие у людей средств индивидуальной защиты. Кроме того, все предприятия и организации, где работают больше 100 человек, будут регулярно тестировать своих сотрудников на коронавирус. Каждые две недели - по 10 процентов штата.

Сегодня в Подмосковье на работу из вынужденного простоя вышли 240 тысяч человек

"При этом положение дел по-прежнему непростое", - признает Андрей Воробьев. В Подмосковье больше 25 активных очагов, контактными, а значит потенциально инфицированными являются более трех тысяч человек. Поэтому другие ограничения область пока не снимает. Электронные пропуска продолжают действовать, сфера услуг остается закрытой. В дистанционном формате остается и вся непродовольственная торговля, в том числе и торговля стройматериалами. Эти ограничения будут действовать по крайней мере до окончания режима самоизоляции - до 31 мая. Как говорит губернатор, нужно сперва убедиться, что введенные послабления роста заболеваемости не добавят, и только потом раскручивать гайки. "Многое будет зависеть от ответственного подхода каждого из нас", - резюмирует Воробьев.