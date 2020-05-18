В Самаре запустят первую "умную" дорогу в России

В Самаре готовят к запуску первую "умную" дорогу в стране. Сейчас ее обкатывают в тестовом режиме, сообщили "РГ" в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона. Система предупреждает водителей о приближении пешехода или открытом люке, фиксируя вибрационное воздействие от объектов на дороге.

Проект, запущенный в рамках национальной платформы "Автодата", стартовал сразу в нескольких городах, в том числе в Самаре, причем на самой оживленной трассе, проходящей почти через весь город - Московском шоссе. Напомним, Самарская область включена в число субъектов РФ, где проходит эксперимент по опытной эксплуатации беспилотных автомобилей.

Как уточнили для "РГ" в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона, сейчас на предмет работы элементов "умной" дороги протестирован участок Московского шоссе от улицы Банной до выезда из города. Тестирование продолжается.

Внедрение так называемого "Акустического мониторинга" вкупе с другими новейшими технологиями стало возможным благодаря километрам волоконно-оптического кабеля вдоль трасс. Оказывается, телекоммуникационная инфраструктура может помочь водителям сориентироваться даже при плохой видимости в ночное время, во время непогоды или в туман.

Оптическое волокно - самый протяженный акустический датчик передает компьютеру в машине информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных переходов, приближении "скорой помощи" и другие данные с помощью высокоскоростной связи V2X. Это канал обмена данными между автомобилем и другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями, дорожными знаками, разметкой, светофорами и пешеходами. Что помогает водителю принять решение о соответствующем маневре и избежать ДТП.

В Самаре, как пояснили "РГ" в телекоммуникационной компании, тестируют три сценария "умной" дороги: информирование о пешеходе на нерегулируемом пешеходном переходе, о работе дорожной техники и об открытом люке колодца на полотне.

Ранее представитель НП "ГЛОНАСС" Ярослав Федосеев сообщил, что пилотный проект в Самарской области станет первым российским опытом, когда беспилотные автомобили смогут двигаться по дорогам, полагаясь не только на свое техническое зрение, но также на данные, полученные от инфраструктуры и других транспортных средств. Он анонсировал, что проект будет запущен уже до конца весны 2020 года.