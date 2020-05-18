Число выявленных случаев COVID-19 Олимпиадинском ГОК достигло 866

На расположенном в Северо-Енисейском районе Красноярского края Олимпиадинском горно-обогатительном комбинате выявлено уже 866 случаев COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ПАО "Полюс", в собственности которого находится ГОК, Павла Грачева.

Как пишет ТАСС, Павел Грачев рассказал об этом на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавирусного заражения на территории Красноярского края.

- Количество положительных тестов составляет 866. Отрицательных - 2790 на сегодняшний день, - сказал Грачев. В пресс-службе компании уточнили, что это количество выявленных первичных положительных результатов на вирус.

Напомним, в Северо-Енисейском районе в начале мая произошла вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК. Заболевание выявили у вахтовиков, работавших на объекте.

На место ЧП направлены военные медики, развернут полевой госпиталь, завершается строительство полевого лагеря на 180 человек. В Северо-Енисейский район вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.