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18.05.2020 10:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Губернатор Красноярского края вылетел к очагу вспышки коронавируса

Текст: Надежда Столярчук

Губернатор Красноярского края Александр Усс вылетел в Северо-Енисейский район. Об этом он сообщил на странице своего Instagram.

По словам Усса, здесь состоится заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса на территории края.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Напомним, в Северо-Енисейском районе в начале мая произошла вспышка коронавирусной инфекции на крупнейшем золотодобывающем предприятии России - Олимпиадинском ГОК. Заболевание выявили у вахтовиков, работавших на объекте.

Сейчас региональный Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование для выяснения источника заражения, точное число заболевших не сообщается.

Между тем, в Северо-Енисейский район для локализации вспышки коронавируса уже переброшена группировка военных. По данным министерства обороны РФ, это около 200 военнослужащих, в том числе 77 военных врачей, и 100 единиц техники.

Как сообщили в правительстве региона, на территории Олимпиадинского ГОК завершается строительство полевого лагеря на 180 человек. Также здесь развернут мобильный госпиталь на 420 человек. Перед въездом на промышленную площадку ГОКа развернут мобильный пункт управления Главного управления МЧС России по Красноярскому краю и краевого агентства ГО и ЧС.

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