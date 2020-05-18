В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов

Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.

Высокочувствительные газовые датчики могут использоваться для быстрого тестирования людей в аэропортах, вокзалах, метрополитенах, торговых центрах и других общественных местах.

По словам ученых, перспективная методика может быть полезна для раннего выявления COVID-19 и пневмонии при нехватке тест-систем, а также длительности получения результатов в лабораторных условиях. В том числе в рамках подготовки ко второй волне распространения заболевания.

- Компактный отечественный газоанализатор производится на территории Новосибирской области в Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах, - сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Ранее "РГ" сообщала о том, что в Новосибирске научились диагностировать болезни по выдыхаемому воздуху, который содержит большое количество летучих органических веществ. При этом их состав различен в норме и при различных патологиях. Газовые сенсоры обнаруживают изменения в выдыхаемом воздухе, свидетельствующие о развитии того или иного заболевания. Первичную диагностику по метаболическим отпечаткам проводит нейросеть.

- Для того чтобы обучить ее в ускоренном режиме, необходимо собрать коллекцию отпечатков больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией, - рассказывает "Наука в Сибири".

Ученые планируют проанализировать итоги метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19, и выявить соответствующие биомаркеры. В то же время отмечается, что SARS-CoV-2 продолжает мутировать. Поэтому не исключено появление нового штамма коронавирусной инфекции уже в этом году.