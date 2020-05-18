На Ставрополье умерли еще два пациента с коронавирусом

В Ставропольском крае динамика роста числа выявленных случаев коронавирусной инфекции, а также летальных исходов, пока сохраняется. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, за вчерашний день скончались еще два человека, общее количество смертей достигло 28.

- Новости печальные - к сожалению, за минувшие сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом, выражаю соболезнования родным. Еще 28 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в средней степени тяжести - 98, - написал Владимиров.

Ставрополье к 18 мая переступило отметку в 1,5 тысячи подтвержденных случаев коронавируса. За последние сутки выявлено 65 фактов, вчера их было 98. Это рекордные для края показатели роста. Всего в регионе подтверждено 1530 случаев COVID-19.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 24 мая, а с сегодняшнего дня на всей территории края введен обязательный масочный режим.