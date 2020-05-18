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18.05.2020 01:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Дагестане медики "Скорой помощи" пожаловались на отсутствие выплат

Текст: Тимур Алиев

Сотрудники "Скорой помощи" города Буйнакска пожаловались на отсутствие выплат за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус SARS-CoV-2. "Нам выплатили только почасовую оплату. Ее из 150 получил 31 человек, и то не полностью, хотя весь апрель мы работали с риском для жизни", - рассказали медики.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как сообщает прокуратура Дагестана, надзорное ведомство организовало проверку о нарушениях прав медицинских работников Буйнакска при начислении заработной платы и стимулирующих выплат. "В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления соответствующих выплат медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, а также условиям их труда. Будет изучен каждый конкретный случай. В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление прав медицинских работников", - говорится в сообщении прокуратуры.

От Минздрава Дагестана комментариев по поводу обращения медиков Буйнакска пока не поступало.

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