Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Александр Корольков/ РГ

Как сообщает сайт кабинета министров, федеральные доплаты будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Кроме того, стимулирующие выплаты теперь полагаются водителям автомобилей скорой помощи из числа сотрудников транспортных компаний, работающих на аутсорсинге.

Также между регионами распределены очередные 22,4 миллиарда рублей, которые предназначены на выплаты врачам за май. Чтобы средства максимально быстро дошли до конечных получателей, Федеральное казначейство разрешило проводить платежи в выходные дни 16-17 мая.