Мариинский театр перенес фестиваль "Звезды Белых ночей"

XXVIII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" должен был пройти с 17 мая по 26 июля. До сегодняшнего дня окончательное решение о том, будет ли фестиваль отменен, перенесен на другие сроки или состоится с купированной афишей, не объявлялось.

Между тем, до 31 мая Мариинский театр закрыт в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в условиях пандемии. Сегодня наконец, было объявлено, что все спектакли фестиваля, запланированные на май, июнь, июль, перенесены. Как комментируют ситуацию в театре, без "Звезд Белых ночей", основанных Валерием Гергиевым в 1993 году, сегодня невозможно представить культурную жизнь Петербурга, поэтому театр сделает все возможное, чтобы провести фестиваль в другие сроки.

Обещают сохранить большую часть афиши, в которой заявлены Пласидо Доминго и Ильдар Абдразаков, Анна Нетребко и Татьяна Сержан, Юсиф Эйвазов в спектаклях "Дон Карлос", Владимир Галузин в "Пиковой даме", Елена Стихина в "Огненном ангеле" Сергея Прокофьева, Рудольф Бухбиндер, который к 250-летию Людвига Ван Бетховена должен был исполнить в семь вечеров все бетховенские фортепианные сонаты, а Юджа Ванг с Валерием Гергиевым - Концерты для фортепиано с оркестром Иоганнеса Брамса. На "Белых ночах" должны были состояться концерты Николая Луганского, Даниила Трифонова, Дениса Мацуева, гастроли Люксембургского филармонического оркестра, балет "Анна Каренина" Родиона Щедрина с Дианой Вишневой, творческая программа "Диана Вишнева!" с участием Владимира Малахова и Ксандера Париша и др. Теперь все анонсированные события переносятся на неопределенный срок, и решения по афише целиком будут зависеть от решений Роспотребнадзора и ВОЗ. Но надежду на то, что пусть и без сумеречной петербургской романтики летних "белых ночей", но "звезды" соберутся и выступят на фестивале, в Мариинском театре, не теряют.

Кстати

Во время карантина на платформе mariinsky.tv продолжается показ записей лучших спектаклей и концертов Мариинского театра. Сегодня оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполняет программу из сочинений Сергея Прокофьева: Четвертый фортепианный концерт (солист - Сергей Редькин), Второй скрипичный концерт (солист - Кристоф Барати), Пятый фортепианный концерт (солист - Вадим Холоденко) и Седьмую симфонию. Сочинения будут представлены в записи, сделанной во время "Марафона Прокофьева", который Мариинский театр проводил в 2016 году к 125-летию композитора.