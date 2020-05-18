В Петербурге возобновил производство автозавод Nissan

В Петербурге возобновляется производство на автозаводе Nissan. Работа будет производиться в две смены, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

Простой на заводе длился порядка полутора месяцев, и возобновление производства сопровождается усиленными мерами безопасности. Всем сотрудником перед началом рабочего дня измеряют температуру, в цехах производится дополнительная дезинфекция. На рабочих местах сотрудники работают в масках и держатся от коллег на расстоянии.

Работники административного аппарата завода по-прежнему работают на удаленке и проводят совещания в дистанционном формате.

На предприятии не исключают, что и без ограничительных мер производство может быть приостановлено в начале лета по причине низкого спроса или дефицита деталей, которые производятся на заводах концерна в странах Евросоюза.



