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18.05.2020 10:51
Рубрика: Легковые авто

В Петербурге возобновил производство автозавод Nissan

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Игорь Самойлов/РИА Новости Фото: Игорь Самойлов/РИА Новости
Фото: Игорь Самойлов/РИА Новости

В Петербурге возобновляется производство на автозаводе Nissan. Работа будет производиться в две смены, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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Простой на заводе длился порядка полутора месяцев, и возобновление производства сопровождается усиленными мерами безопасности. Всем сотрудником перед началом рабочего дня измеряют температуру, в цехах производится дополнительная дезинфекция. На рабочих местах сотрудники работают в масках и держатся от коллег на расстоянии.

Работники административного аппарата завода по-прежнему работают на удаленке и проводят совещания в дистанционном формате.

На предприятии не исключают, что и без ограничительных мер производство может быть приостановлено в начале лета по причине низкого спроса или дефицита деталей, которые производятся на заводах концерна в странах Евросоюза.


#Nissan