Объект 279: что представлял собой тяжелый танк для ядерной войны

В США оценили тяжелый советский танк, разработанный специально для действий в условиях ядерной войны и получивший обозначение Объект 279.

Описывая особенности необычной машины, созданной еще в 1950-годах, The National Interest отмечает, что по некоторым параметрам она может потягаться с современными танками и даже превзойти их.

"Основная пушка Объекта 279 - 130 миллиметров. Орудие считается большим даже по современным стандартам. Для сравнения, американский танк M1 Abrams имеет 120-миллиметровую пушку", - говорится в публикации.

Издание отмечает "поразительные возможности" Объекта 279, конструкторы которого сделали акцент на проходимость. Танк, в частности, имел четыре гусеницы, позволявшие снизить давление на грунт и обеспечить движение даже в условиях весенней распутицы. А дизельный двигатель мощностью 1000 лошадиных сил давал машине возможность развивать скорость до 55 километров в час.

"Что действительно отличает Объект 279, так это броня", - подчеркивает The National Interest. Она была способна выдерживать попадание противотанковых снарядов и помогала экипажу выжить при применении ядерного оружия.

"Объект 279 выглядел почти как летающая тарелка. У него был большой наклонный бронированный корпус в форме диска. Броня имела переменную толщину, но ее максимальная толщина составляла 270 миллиметров", - говорится в публикации. Башня, кстати, была защищена еще лучше. Толщина башенной брони составляла более 300 миллиметров.

При этом большой вес и особая форма корпуса Объекта 279 предотвращали переворачивание танка при воздействии ударной волны от ядерного взрыва.