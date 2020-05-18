В Крыму число умерших с коронавирусом достигло девяти

В Крыму скончались еще три пациента, у которых диагностирован COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Елена Романовская.

- За истекшие сутки трое умерших. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся с коронавирусом, достигло девяти. Это пациентки 1939, 1945 и 1968 года рождения. Все они имели хронические заболевания, у них была обнаружена двухсторонняя пневмония, и коронавирусная инфекция усугубила течение болезни, - рассказала Романовская.

Еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, трое из них - на кислородной поддержке, один - на ИВЛ.

За 17 мая в Республике Крым зарегистрировано 13 новых случаев коронавирусной инфекции, и их общее количество достигло 294-х. 24 из них завезены из-за границы, 30 - из других российских регионов, 27 случаев выявлены по контакту с прибывшими из субъектов РФ, 211 - по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 2 - при лабораторном скрининге здоровых людей. Выздоровели 104 человека.