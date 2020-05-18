В Крыму не будут работать летние лагеря при школах

В Республике Крым предстоящим летом не будут работать оздоровительные лагеря при школах. Об этом сообщила на заседании оперативного штаба по предотвращению коронавирусной инфекции руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

- Не стоит готовить наши школы к работе в летнюю оздоровительную кампанию. Не тратьте время на оформление и подготовку документов на получение санэпидзаключения, - сказала Пеньковская, обращаясь к директорам учебных учреждений.

Последний звонок в школах Крыма пройдет 22 мая в формате телеэфира.

В Симферополе управление молодежи, спорта и туризма администрации города принимает документы на летнее оздоровление детей льготной категории в летних загородных лагерях. В управлении "РГ" сообщили, что пока принимаются заявления и составляется база, даты заездов в детские лагеря будут известны в конце мая.

В министерстве образования РК уточнили, что на проведение оздоровительной кампании 2020 года из различных источников финансирования предусмотрено более 600 миллионов рублей.

В МДЦ "Артек" рассказали, что в апреле и мае лагерь детей не принимает. Откроется ли лагерь в июне, зависит от решения Министерства просвещения РФ.

Как сообщалось ранее, с 28 марта по 1 июня 2020 года приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях. Решение о дате начала курортного сезона власти Республики Крым и Краснодарского края примут сообща.