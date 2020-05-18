В Сочи с 1 июня откроются пляжи 65 санаториев

С первого дня предстоящего лета 65 пляжей сочинских санаториев откроются для гостей, сообщила РИА Новости директор департамента курортов и туризма администрации города-курорта Светлана Батяйкина.

"Они станут доступны только для отдыхающих санаториев, - отметила она. - Для других будет море закрыто. Открытие всех остальных пляжей будет проводиться поэтапно в соответствии с эпидемиологической обстановкой. Пока трудно сказать, все зависит от ситуации".

Напомним, с 1 июня при благоприятной эпидемиологической обстановке будут открыты санатории, отели и пансионаты с медицинской лицензией.

Подготовка к курортному сезону в Сочи началась в конце марта. Несмотря на карантин, она идет по плану. К приему туристов готовятся все 190 сочинских пляжей.

По словам Светланы Батяйкиной, в этом году особое внимание уделяется обеспечению санитарной безопасности и социальной дистанции. Так, по рекомендации Роспотребнадзора, лежаки будут расставлены на значительном расстоянии друг от друга.