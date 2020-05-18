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18.05.2020 17:51
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале очаг COVID-19 выявлен в компании, которая развозит товары

Текст: Татьяна Воробьева

В логистической компании, которая развозит товар по 632 магазинам "Красное и белое" в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

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"Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого", написал он.

На данный момент в больницу поместили 26 человек из числа работников предприятия. Прочие пока отправлены по домам на самоизоляцию. При необходимости их разместят во временном госпитале, который ранее обустроили в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО".

С 19 мая в регионе планировался ряд существенных послаблений особого режима, но случившая вспышка внесла изменений в намерения местных властей было решено продлить ограничительные мер до 25 мая. В частности, что касается масочного режима и обязательной изоляции для пожилых свердловчан, чей возраст перешагнул отметку в 65 лет.

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"Исключение делаю только для медицинских организаций, подчеркнул губернатор. С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии".

Напомним, ранее жителям Среднего Урала позволили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе это сохраняется. Решения, касающиеся дальнейшего снятия режима, откладываются: местные власти будут наблюдать за развитием обстановки в течение недели.

Напомним, по данным оперштаба, на сегодня в области выявлено 130 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние 11 человек врачи оценивают как тяжелое. Всего за время пандемии в регионе 2861 случаев заражения.

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В логистической компании, которая развозит товар по всем 632 магазинам «Красное и белое» в Свердловской области, произошла крупная вспышка коронавируса. Из 232 протестированных человек COVID-19 был подтвержден больше, чем у половины — у 136 сотрудников. Всего в организации работает 834 человека, у многих есть признаки ОРВИ, в ближайшее время анализы на коронавирус возьмут у каждого. Пока госпитализированы только 26 сотрудников. Остальные находятся на самоизоляции дома. Их могут разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО». Решение будет принято в ближайшее время. Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы. Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю только для медицинских организаций. С 19 мая возобновляется плановый прием во всех государственных и муниципальных больницах, смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией: частные клиники, косметологии. Также как вы знаете, уже разрешены прогулки в парках и занятия спортом, но только при соблюдении санитарных норм. Все решения по поводу дальнейшего снятия ограничительных мер будут приняты исходя из того, как будут развиваться события в течение недели.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

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