Топ-менеджеры ПО "Маяк" изолированы из-за COVID-19

Часть руководителей озерского производственного объединения "Маяк", входящего в госкорпорацию "Росатом", ушли на самоизоляцию после того, как сотрудница химкомбината заразилась коронавирусом. Об этом в видеообращении к горожанам и сотрудникам сообщил в понедельник гендиректор предприятия Михаил Похлебаев.

- Сегодня в Озерске уже 23 заболевших новой коронавирусной инфекцией, и один из них - работник ФГУП "ПО "Маяк", - сообщил руководитель предприятия, выразив разочарование тем, как в атомграде соблюдаются элементарные требования безопасности в условиях пандемии.

Инфекцию подтвердили у сотрудницы ПО "Маяк", которая принимала на даче гостей из Каменска-Уральского Свердловской области. После этого, она вышла на работу и контактировала со многими "маяковцами", включая представителей топ-менеджмента предприятия. В результате для безопасности персонала пришлось принимать экстренные меры по изоляции всех контактов заболевшей.

- Теперь уже волны пошли - произошло инфицирование, и "Маяк" вынужден предпринять опережающие меры, - пояснил Михаил Похлебаев. - Изолируем сейчас вторую волну контактов. И теперь по-настоящему начинаем чувствовать угрозу для нашего бизнеса, потому что сегодня исключили из нашего общения часть руководителей, а теперь надо и семьи беречь.

По мнению гендиректора, количество людей, которых надо изолировать, уже измеряется сотнями. В своем обращении к озерчанам он попросил контактировать только с семьей и по максимуму сократить всякое другое общение, "потому что никто не знает, кто перед этим и с кем контактировал, и какие есть опасности". И предложил беречь себя и градообразующее предприятие, которое мультиплицирует вокруг себя весь бизнес атомграда. "Маяку" будет плохо - всем будет плохо", - отметил Михаил Похлебаев.

Глава городского округа Евгений Щербаков пояснил, что все случаи коронавируса в Озерске - завозные. Инфекция проникает "с большой земли", как принято именовать в закрытых территориальных образованиях окружающие города и веси. Затем распространяется в близком кругу. Так в городе появляются семейные очаги - среди заболевших уже трое детей. А потому глава города попросил земляков прежде всего избегать контактов с приезжими.

С начала пандемии границы всех южноуральских ЗАТО закрыты. Въезд и выезд в Озерск, Снежинск и Трехгорный ограничен. Однако это их не спасло. Новые вирус выявлен во всех трех муниципалитетах, и произошло это, по мнению специалистов, из-за слабой самодисциплины самих граждан.