В Екатеринбурге диагностировали коронавирус у сотрудника СИЗО

Следственный изолятор № 1, который находится в центре Екатеринбурга, закрыли на карантин. COVID-19 обнаружили у сотрудника, который не контактировал со следственно-арестованными, занимался работой с документами, сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Заболевание у пациента протекает в легкой форме. Тем не менее все следственные действия в учреждении приостановлены, арестованных не привозят и не вывозят из СИЗО. Анализ на коронавирус взяли у 250 контактных лиц: сотрудников, работников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания. Результаты станут известны на днях, в зависимости от них будут приняты дальнейшие решения.

- В учреждении прово­дится дезинфекция по­мещений. Организована ежедневная термоме­трия личного состава и спецконтингента для выявления больных с респираторными ин­фекциями. Приостанов­лены длительные и кр­аткосрочные свидания, прием передач. Орг­анизована обработка посылок дезинфицирую­щими средствами. Встречи следственн­о-арестованных с адв­окатами проводятся через стекло с соблюд­ением всех санитарных мер, - добавляют в учреждении.

Ранее стало известно о вспышке коронавирусной инфекции на станции скорой помощи в Екатеринбурге. Инфекцию диагностировали у семи сотрудников подстанции № 3.

Напомним, за минувшие сутки в регионе выявили 130 новых случаев COVID-19, общее количество инфицированных - 2861, из них 773 человека уже вылечились. Состояние одиннадцати человек медики оценивают как тяжелое, 99 находятся в состоянии средней тяжести, остальные - в удовлетворительном.