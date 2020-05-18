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18.05.2020 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Курганской области возбудили дело после ДТП с шестью погибшими

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

По факту дорожной аварии в Куртамышском районе Курганской области, в которой погибли шесть человек, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Об этом сообщает управление ГИБДД УМВД по региону.

Накануне вечером в 21:45 на 16 километре автодороги Куртамыш - Прорывное столкнулись два автомобиля - Renault Loga и ВАЗ-21140. По официальной версии, иномарка двигалась со стороны города Куртамыша в направлении села Прорывное Звериноголовского района, а отечественное авто с пятью пассажирами направлялось домой, в село Нижнее Куртамышского района.

Фото: iStock
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В результате аварии водители обоих машин (1962-го и 1993-го годов рождения), а также пассажиры ВАЗ (42-летний мужчина, 23-летняя девушка, двухлетняя девочка и трехлетний мальчик) погибли. Еще один ребенок - шестилетняя девочка - в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

- Известно, что на переднем пассажирском сидении автомобиля ВАЗ находилась девушка, которая держала на коленях трехлетнего ребенка, - рассказали подробности в управлении ГИБДД. - На заднем пассажирском сидении в автокресле находилась девочка двух лет, в центре сидела шестилетняя, слева - мужчина.

По данным ведомства, пока не установлено, использовали участники движения ремни безопасности или нет. Следователи выясняют причины и обстоятельства гибели людейв ДТП.

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