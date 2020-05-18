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18.05.2020 18:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Текст: Татьяна Воробьева

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе. Ранее, напомним, с 19 мая предполагался ряд послаблений для бизнеса и жителей, однако вновь выявленный очаг COVID-19 внес в планы властей изменения.

"Я принял решение о продлении большинства ограничительных мер до 25 мая. Это касается и масочного режима и обязательной изоляции людей старше 65 лет. Исключение делаю только для медицинских организаций", - написал Евгений Куйвашев в своем аккаунте в instagram.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Причина - вспышка заболевания в логистической компании, которая развозит продукты и товары в сеть из несколько сотен магазинов по всей области: коронавирус выявили у 136 работников компании.

"Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы сдерживать распространение коронавируса, но, конечно, такая вспышка вносит корректировки в планы", - написал глава региона.

Тем не менее, с завтрашнего дня начинают работать стоматологии и косметические салоны, имеющие соответствующую лицензию. Так же, как и планировалось, вновь будут вести плановый прием государственные и муниципальные больницы, частные клиники. Как уточнил министр здравоохранения Среднего Урала Андрей Цветков, возвращение к штатной работе станет возможным при соблюдении некоторых условий: приемы будут вестись строго по предварительной записи, в медорганизациях должны быть созданы все условия для соблюдения дистанции и так далее.

Что касается граждан, то им можно гулять и заниматься спортом на воздухе - эти послабления были приняты на прошлой неделе и остаются в силе.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

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