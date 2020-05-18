Россия подготовила новый проект Стратегии по борьбе с экстремизмом

В России подготовлена новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Действующая Стратегия была принята уже почти шесть лет назад - в 2014 году.

Как сообщил обозревателю "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, в новой редакции Стратегии будут уточнены основные задачи и направления госполитики в сфере противодействия экстремизма, определены целевые показатели эффективности антиэкстремистских мероприятий и сформулированы ожидаемые результаты этой деятельности. По его словам, доработка действующего доктринального документа вызвана прежде всего изменениями в антиэкстремистском законодательстве, которые произошли в последние годы, а также новыми вызовами и угрозами национальной безопасности. Все это, как отметили в аппарате Совбеза, требуют дальнейшей консолидации усилий федеральных, региональных и местных органов власти и институтов гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, направленной прежде всего на профилактику экстремизма среди молодежи и в информационном пространстве.

Предложения об актуализации и корректировке отдельных положений Стратегии противодействия экстремизму были подготовлены МВД России совместно с заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами с участием аппарата Совбеза РФ.