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18.05.2020 12:00
Рубрика: Власть

Россия подготовила новый проект Стратегии по борьбе с экстремизмом

Текст: Иван Егоров
В России подготовлена новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Действующая Стратегия была принята уже почти шесть лет назад - в 2014 году.
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости

Как сообщил обозревателю "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, в новой редакции Стратегии будут уточнены основные задачи и направления госполитики в сфере противодействия экстремизма, определены целевые показатели эффективности антиэкстремистских мероприятий и сформулированы ожидаемые результаты этой деятельности. По его словам, доработка действующего доктринального документа вызвана прежде всего изменениями в антиэкстремистском законодательстве, которые произошли в последние годы, а также новыми вызовами и угрозами национальной безопасности. Все это, как отметили в аппарате Совбеза, требуют дальнейшей консолидации усилий федеральных, региональных и местных органов власти и институтов гражданского общества в антиэкстремистской деятельности, направленной прежде всего на профилактику экстремизма среди молодежи и в информационном пространстве.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Предложения об актуализации и корректировке отдельных положений Стратегии противодействия экстремизму были подготовлены МВД России совместно с заинтересованными федеральными министерствами и ведомствами с участием аппарата Совбеза РФ.

Власть Безопасность Спецслужбы Президент Совет Безопасности

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