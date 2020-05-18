Россиянам предложили понаблюдать за МКС невооруженным глазом

До конца мая россияне при желании и благоприятных погодных условиях смогут невооруженным глазом наблюдать в вечернем и ночном небе Международную космическую станцию (МКС). В определенное время она будет пролетать с юго-запада на юго-восток.

В Роскосмосе пояснили: чтобы рассчитать график пролета МКС над конкретным городом, нужно перейти на специальный сайт, показывающий текущее положение станции, в правом верхнем углу страницы выбрать свой населенный пункт, а затем в разделе "Cпутники" выбрать строчку "МКС". После чего появится необходимая информация.

Например, жители Москвы могут наблюдать МКС несколько раз в день. Чтобы увидеть станцию, нужно устремить свой взгляд на юг. Лучше всего это делать сразу после заката или перед самым рассветом, когда блеск отражающей поверхности МКС увеличивается в разы.

Эксперты отмечают, что Международная космическая станция - третий по яркости объект в ночном небе. За 24 часа МКС, находящаяся на высоте более 400 километров, облетает планету более 15 раз.