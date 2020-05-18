Сроки временного нахождения автомобиля в ЕАЭС продлены до 30 сентября

До 30 сентября можно будет не вывозить автомобили и другую технику, временно ввезенные на территорию России или других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Владельцы временно ввезенного автотранспорта также освобождаются от административных меры и уплаты таможенных платежей. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, "растаможенных в льготном порядке", и не смогли вернуться домой.

Кроме того, для иностранных граждан, переселившихся на постоянное место жительства в ЕАЭС, до 30 сентября продлен льготный беспошлинный ввоз личного имущества.