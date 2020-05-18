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18.05.2020 16:32
Рубрика: Товары и цены

Сроки временного нахождения автомобиля в ЕАЭС продлены до 30 сентября

Текст: Ирина Алпатова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

До 30 сентября можно будет не вывозить автомобили и другую технику, временно ввезенные на территорию России или других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Фото: iStock
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Владельцы временно ввезенного автотранспорта также освобождаются от административных меры и уплаты таможенных платежей. Решение также касается граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, "растаможенных в льготном порядке", и не смогли вернуться домой.

Кроме того, для иностранных граждан, переселившихся на постоянное место жительства в ЕАЭС, до 30 сентября продлен льготный беспошлинный ввоз личного имущества.